На Донетчине мужчина ограбил магазин с помощью антикварного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На Донетчине мужчина ограбил магазин с помощью антикварного оружия. Его задержали, мужчине грозит 12 лет лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-центре полиции Донетчины, передает УНН.
“Происшествие случилось вчера вечером, 27 листорада, в одном из магазинов Украинска. В магазин зашел незнакомый мужчина и, угрожая продавцу предметом, похожим на обрез ружьем, забрал кассу магазина и личные деньги женщины в размере 1000 гривен. После этого нападавший скрылся”, — рассказали в полиции.
Для задержания злоумышленника в действие была введена специальная полицейская операция. В результате розыскных мероприятий уже через час лицо разбойника было установлено. Им оказался неоднократно судимый 35-летний местный житель, который только в июле этого года пытался ограбить магазин, но был задержан гражданами и передан наряду полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководитель патрульной полиции Украины испытал на себе электрошокер: видео
“Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты, предмет, похожий на обрез охотничьего оружия направлен на экспертизу”, — сообщили в полиции.
По данному факту следственными Селидовского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 “Разбой” Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование. Теперь разбойнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
В прошлом году в США человек похож на Санту ограбил банк, а потом бросался деньгами на улице поздравляя с Рождеством.