На Донеччині чоловік побив знайомого та відвіз у багажнику помирати у поле
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Донеччині затримали зловмисника, який жорстоко побив свого знайомого та у багажнику автомобіля вивіз у поле помирати. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"До поліції надійшло повідомлення про те, що у полі виявлено тіло невідомого чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. Слідчо-оперативна група встановила особу загиблого. Ним виявився 37-річний житель Дружківки. Поліцейські звернули увагу, що чоловік був взутий лише в один туфель", - сказано у повідомленні.
Оперативники встановили, що чоловік проживав зі співмешканкою. Приїхавши за встановленим адресом, поліцейські побачили на подвір’ї другий туфель загиблого, а вдома з жінкою знаходився знайомий.
Наразі слідство встановило, що аби з’ясувати стосунки, 42-річний зловмисник призначив зустріч своєму опоненту. На ґрунті неприязних відносин та ревнощів він почав бити чоловіка руками та ногами по тулубу і голові. Після фігуранту багажнику свого автомобіля вивіз 37-річного потерпілого у поле, де і залишив помирати.
Наразі, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Фігуранта затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Сумській області поліція затримала двох чоловіків, які перевозили труп в багажнику автомобіля.