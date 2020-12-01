На Донеччині члена дільничної комісії засуджено за підробку виборчої документації

“За публічного обвинувачення, яке підтримував у суді Дружківський відділ Краматорської місцевої прокуратури, ухвалено вирок у кримінальному провадженні за фактом умисної підробки виборчої документації (ч. 2 ст. 158-3 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що судом встановлено, що 31 березня 2019 року, у день проведення першого туру виборів Президента України, мешканка села Олексієво-Дружківка, перебуваючи на посаді члена дільничної виборчої комісії та зловживаючи своїми повноваженнями, підробила підписи двох осіб у документації про отримання ними виборчих бюлетенів.

“Жінку визнано винною в інкримінованому кримінальному правопорушенні та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 5 років, з іспитовим строком 3 роки”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, голову виборчої дільниці на Донеччині засудили за підроблення підписів на президентських виборах у 2019 році.