В Донецкой области член участковой комиссии осужден за подделку избирательной документации
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Суд приговорил члена участковой комиссии за подделку избирательной документации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
“При публичном обвинении, которое поддерживал в суде Дружковский отдел Краматорской местной прокуратуры, вынесен приговор в уголовном производстве по факту умышленной подделки избирательной документации (ч. 2 ст. 158-3 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что судом установлено, что 31 марта 2019 года, в день проведения первого тура выборов Президента Украины, жительница села Алексеево-Дружковка, находясь в должности члена участковой избирательной комиссии и злоупотребляя своими полномочиями, подделала подписи двух лиц в документации о получении ими избирательных бюллетеней.
“Женщину признали виновной в инкриминируемом уголовном правонарушении и приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 5 лет, с испытательным сроком 3 года”, — отмечается в сообщении.
Напомним, председатель избирательного участка в Донецкой области осудили за подделку подписей на президентских выборах в 2019 году.