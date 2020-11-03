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Голову виборчої дільниці на Донеччині засудили за підроблення підписів на президентських виборах у 2019 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Донеччині винесено обвинувальний вирок голові виборчої дільниці, яка підробила протоколи про підрахунок голосів виборців президентських виборах у 2019 році. Її позбавили волі на три роки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

"За публічного обвинувачення Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури суд визнав 56-річну жінку винною у включенні до виборчої документації завідомо недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 158-3 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 31 березня 2019 року, у ході проведення виборів Президента України, голова дільничної виборчої комісії округу № 50 умисно зазначила у протоколах про підрахунок голосів виборців у графі "члена дільничної виборчої комісії" дані щодо осіб, які не були присутніми під час підрахування голосів, та поставила замість них підписи.

"Враховуючи, що обвинувачена розкаялась у скоєному злочині, суд призначив їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік та позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом на 5 років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі працівники поліції помітили, як заступник голови територіальної виборчої комісії та секретар підробляли підписи за відсутніх членів ДВК. Розпочате розслідування, призначена низка експертиз.

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