Главу избирательного участка в Донецкой области осудили за подделку подписей на президентских выборах в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Донецкой области вынесен обвинительный приговор главе избирательного участка, которая подделала протоколы о подсчете голосов избирателей президентских выборах в 2019 году. Ее лишили свободы на три года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
"При публичном обвиненим Добропольского отдела Константиновской местной прокуратуры суд признал 56-летнюю женщину виновной во включении в избирательную документацию заведомо недостоверных сведений (ч. 2 ст. 158-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Установлено, что 31 марта 2019 года, в ходе проведения выборов Президента Украины, глава участковой избирательной комиссии округа № 50 умышленно указала в протоколах о подсчете голосов избирателей в графе "члена участковой избирательной комиссии" данные о лицах, не присутствовавших во время подсчета голосов, и поставила вместо них подписи.
"Учитывая, что обвиняемая раскаялась в содеянном преступлении, суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом на 5 лет", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе сотрудники полиции заметили, как заместитель главы территориальной избирательной комиссии и секретарь подделывали подписи за отсутствующих членов УИК. Начато расследование, назначен ряд экспертиз.