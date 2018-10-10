На Донеччині чиновник вимагав у людей хабарі за підключення до газу

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Перед початком опалювального сезону інженер газопостачального підприємства у Донецькій області вимагав у людей гроші за підключення домівок до газу. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook, передає УНН.