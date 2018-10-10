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На Донеччині чиновник вимагав у людей хабарі за підключення до газу

На Донеччині чиновник вимагав у людей хабарі за підключення до газу

Київ • УНН

 • 9098 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Перед початком опалювального сезону інженер газопостачального підприємства у Донецькій області вимагав у людей гроші за підключення домівок до газу. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook, передає УНН.

"Прокуратурою Донецької області спільно зі слідчим управління Національної поліції та Департаменту захисту економіки НП України в Донецькій області викрито головного інженера одного з управлінь газопостачання та газифікації ПАТ "Донецькоблгаз", який вимагав та отримав неправомірну вигоду у розмірі 17 тисяч грн", – написав Лисенко.

За ці гроші чиновник обіцяв мешканцю міста Бахмута відновити газопостачання до його будинку та не нараховувати штрафні санкції за пошкодження газопроводу. Передача хабара відбулася за місцем мешкання абонента.

"Вирішуються питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають та встановлюються інші факти хабарництва зазначеної особи", – зазначив речник.

Нагадаємо, у Донецькій області чиновниця незаконно отримала понад 20 тисяч гривень премії та надбавки.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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