В Донецкой области чиновник требовал у людей взятки за подключение к газу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Перед началом отопительного сезона инженер газоснабжающего предприятия в Донецкой области вымогал у людей деньги за подключение домов к газу. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook, передает УНН.
"Прокуратурой Донецкой области совместно со следователем управления Национальной полиции и Департамента защиты экономики НП Украины в Донецкой области разоблачили главного инженера одного из управлений газоснабжения и газификации ПАО "Донецкоблгаз", который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 17 тысяч грн", – написал Лысенко.
За эти деньги чиновник обещал жителю города Бахмута возобновить газоснабжение к его дому и не начислять штрафные санкции за повреждение газопровода. Передача взятки состоялась по месту жительства абонента.
"Решаются вопросы о сообщении мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются и устанавливаются другие факты взяточничества указанного лица", – отметил спикер.
Напомним, в Донецкой области чиновница незаконно получила более 20 тысяч гривен премии и надбавки.