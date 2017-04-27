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На Донеччині через відсутність сироватки від ботулізму помер чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Внаслідок захворювання на ботулізм 22 квітня було зареєстровано летальний випадок 30-річного жителя с.Труженка Нікольського району Донецької області. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.

На Донеччині через відсутність сироватки від ботулізму помер чоловік

“До Мангушської міськрайонної філії ДУ "ДОЛЦ МОЗ України" 21.04.2017р. о 10:30 надійшло екстрене повідомлення про випадок харчової токсикоінфекції, інфекційно-токсичного шоку. Хворого із симптомами харчової токсикоінфекції 21.04.2017 о 09:50 було доставлено до відділення інтенсивної терапії Обласної лікарні інтенсивного лікування.

Захворювання проявилось 21.04.2017 раптово вночі, коли з’явився різкий біль у животі, блювота, пізніше приєдналося порушення зору (косоокість, двоїння). За медичною допомогою постраждалий звернувся вранці до фельдшера місцевого ФАПу, яка і викликала бригаду швидкої медичної допомоги Нікольської підстанції.

У ході проведення епідеміологічного розслідування встановлено, що 20.04.2017 р. о 11:30 хворий вживав ікру в’ялених карасів домашнього виготовлення (свіжа риба була придбана у невідомих осіб). Крім потерпілого, ікру риби більше ніхто із рідних не вживав. Вживання консервованих продуктів потерпілий також заперечив.

В обласній лікарні інтенсивного лікування хворому був поставлений діагноз "побутове отруєння не ясного генезу, ботулізм". Взято кров для біологічного аналізу та відправлено на дослідження до Запорізького міського філіалу ДУ "Запорізький ОЛЦ МОЗ України".

Із-за відсутності в лікарні протиботуліністичної сироватки хворому специфічна антитоксична сироватка не вводилась. Хворий помер 22.04.2017 о 22:55”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у квітня два випадки ботулізму було зафіксовано на Запоріжжі.

Минулого року збудник ботулізму виявили у тушонці українського виробника.

Загалом, за даними лікарів, в Україні вдвічі зросла кількість випадків отруєнь неякісними продуктами.

Експерти додають, що така статистика є наслідком безконтрольності на ринку харчової продукції.

Зокрема, за словами нардепа С.Тригубенка, за реалізацію неякісних товарів в Україні до відповідальності майже не притягають.

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