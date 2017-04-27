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В Донецкой области из-за отсутствия сыворотки от ботулизма умер мужчина

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Вследствие заболевания ботулизмом 22 апреля были зарегистрирован летальный случай 30-летнего жителя с.Труженка Никольского района Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Держпродспоживслужбы.

В Донецкой области из-за отсутствия сыворотки от ботулизма умер мужчина

"В Мангушский межрайонный филиал ГУ "ДОЛЦ МЗ Украины" 21.04.2017 г. в 10:30 поступило экстренное сообщение о случае пищевой токсикоинфекции, инфекционно-токсического шока. Больного с симптомами пищевой токсикоинфекции 21.04.2017 в 09:50 был доставлен в отделение интенсивной терапии областной больницы интенсивного лечения.

Заболевания проявилось 21.04.2017 внезапно ночью, когда появилась резкая боль в животе, рвота, позже присоединилось нарушение зрения (косоглазие, двоение). За медицинской помощью пострадавший обратился утром к фельдшеру местного ФАПа, которая и вызвала бригаду скорой медицинской помощи Никольской подстанции.

В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что 20.04.2017 г. в 11:30 больной употреблял икру вяленых карасей домашнего изготовления (свежая рыба была приобретена у неизвестных лиц). Кроме потерпевшего, икру рыбы больше никто из родных не употреблял. Употребление консервированных продуктов пострадавший также опроверг.

В областной больнице интенсивного лечения больному был поставлен диагноз "бытовое отравления неясного генеза, ботулизм". Взята кровь для биологического анализа и отправлена на исследование в Запорожский городской филиал ГУ "Запорожский ОЛЦ МЗ Украины".

Из-за отсутствия в больнице противоботулинической сыворотки больному специфическая антитоксическая сыворотка не вводилась. Больной умер 22.04.2017 в 22:55", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, в апреле два случая ботулизма были зафиксированы в Запорожье.

В прошлом году возбудитель ботулизма обнаружили в тушенке украинского производителя.

Всего, по данным врачей, в Украине вдвое возросло количество случаев отравлений некачественными продуктами.

Эксперты добавляют, что такая статистика является следствием бесконтрольности на рынке пищевой продукции.

В частности, по словам нардепа С.Тригубенко, за реализацию некачественных товаров в Украине к ответственности почти не привлекают.

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