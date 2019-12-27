На Донеччині біля дороги виявили труп жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Донеччині на узбіччі дороги виявлено труп невідомої жінки з ознаками насильницької смерті. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп невстановленої жінки виявив місцевий житель. На тілі покійної садна та синці, а також в неї зламані ребра.
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Тіло доставлене на судово-медичну експертизу. Встановлюються причини та обставини смерті. Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у Києві невідомий вбив чоловіка та відрізав фалангу пальця жінці.