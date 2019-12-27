В Донецкой области у дороги обнаружили труп женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Донецкой области на обочине дороги обнаружен труп неизвестной женщины с признаками насильственной смерти. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Труп неустановленной женщины обнаружил местный житель. На теле покойной ссадины и синяки, а также у нее сломаны ребра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье мужчину расстреляли рядом с собственным домом
Тело доставлено на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются причины и обстоятельства смерти. Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Киеве неизвестный убил мужчину и отрезал фалангу пальца женщине.