На Донбасі знайшли мертвого чоловіка у військовій формі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Тіло чоловіка у військовій формі одягу виявили напередодні між Івано-Дар'ївкою та Спірним в Бахмутському районі Донецької області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-центру штабу АТО.
"Вчора між Івано-Дар'ївкою та Спірним цивільні виявили тіло чоловіка у військовій формі одягу. Жодних документів, які б засвідчували особу, не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що тіло доставлено до Бахмутського відділення бюро судово–медичних експертиз ГУ НП у Донецькій області для проведення розтину та гістологічної експертизи.
На цей час представниками Національної поліції та Військовою службою правопорядку ЗС України здійснюються заходи щодо ідентифікації тіла.
Нагадаємо, чоловік у формі поліцейського намагався допомогти бойовику виїхати з ОРДЛО.