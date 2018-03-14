На Донбасі знайшли мертвого чоловіка у військовій формі

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Тіло чоловіка у військовій формі одягу виявили напередодні між Івано-Дар'ївкою та Спірним в Бахмутському районі Донецької області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-центру штабу АТО.

"Вчора між Івано-Дар'ївкою та Спірним цивільні виявили тіло чоловіка у військовій формі одягу. Жодних документів, які б засвідчували особу, не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що тіло доставлено до Бахмутського відділення бюро судово–медичних експертиз ГУ НП у Донецькій області для проведення розтину та гістологічної експертизи.

На цей час представниками Національної поліції та Військовою службою правопорядку ЗС України здійснюються заходи щодо ідентифікації тіла.

Нагадаємо, чоловік у формі поліцейського намагався допомогти бойовику виїхати з ОРДЛО.

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