На Донбассе нашли мертвого мужчину в военной форме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Тело мужчины в военной форме одежды обнаружили накануне между Ивано-Дарьевкой и Спорным в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра штаба АТО.
"Вчера между Ивано-Дарьевкой и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме одежды. Никаких документов, удостоверяющих личность, не обнаружено", - говорится в сообщении.
Указано, что тело доставили в Бахмутское отделение бюро судебно-медицинских экспертиз ГУ НП в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.
В настоящее время представителями Национальной полиции и Военной службой правопорядка ВС Украины осуществляются мероприятия по идентификации тела.
Напомним, человек в форме полицейского пытался помочь боевику уехать из ОРДЛО.