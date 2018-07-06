На Донбасі змінено режим роботи КПВВ “Золоте”

Так з 06.07.2018 року контрольний пункт в’їзду-виїзду “Золоте” здійснюватиме пропуск мешканців населених пунктів Золоте, Катеринівка, Богуславське, Комишувате, Оріхове у разі пред’явлення документу, що засвідчує особу та місце реєстрації: в літній період з 04:30 до 22:00, в весняний, осінній та зимовий період — з 06:00 до 20:00.

Нагадаємо, упродовж червня 2018 року підрозділи Об’єднаних сил виявили 88 фактів порушення порядку переміщення товарів.