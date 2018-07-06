На Донбассе изменен режим работы КПВВ "Золотое"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Представители Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил, которые обеспечивают работу контрольного пункта въезда/выезда "Золотое", сообщают, что на обращение жителей населенных пунктов Золотое, Екатериновка, Богуславское, Камышеватое, Орехово - Командующий Объединенных сил издал приказ об изменении режима функционирования КПВВ "Золотое". Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.
Так с 06.07.2018 года контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" будет осуществлять пропуск жителей населенных пунктов Золотое, Екатериновка, Богуславское, Камышеватое, Орехово при предъявлении документа, удостоверяющего личность и место регистрации: в летний период с 04:30 до 22:00, в весенний, осенний и зимний период - с 06:00 до 20:00.
Напомним, в течение июня 2018 подразделения Объединенных сил обнаружили 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров.