На Донбассе изменен режим работы КПВВ "Золотое"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 76611 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110629 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131659 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138638 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174870 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154954 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142282 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130587 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185799 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118382 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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На Донбассе изменен режим работы КПВВ "Золотое"

На Донбассе изменен режим работы КПВВ "Золотое"

Киев  •  УНН

 • 6796 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Представители Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил, которые обеспечивают работу контрольного пункта въезда/выезда "Золотое", сообщают, что на обращение жителей населенных пунктов Золотое, Екатериновка, Богуславское, Камышеватое, Орехово - Командующий Объединенных сил издал приказ об изменении режима функционирования КПВВ "Золотое". Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.

Так с 06.07.2018 года контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" будет осуществлять пропуск жителей населенных пунктов Золотое, Екатериновка, Богуславское, Камышеватое, Орехово при предъявлении документа, удостоверяющего личность и место регистрации: в летний период с 04:30 до 22:00, в весенний, осенний и зимний период - с 06:00 до 20:00.

Напомним, в течение июня 2018 подразделения Объединенных сил обнаружили 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров.

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