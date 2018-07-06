На Донбассе изменен режим работы КПВВ "Золотое"

Так с 06.07.2018 года контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" будет осуществлять пропуск жителей населенных пунктов Золотое, Екатериновка, Богуславское, Камышеватое, Орехово при предъявлении документа, удостоверяющего личность и место регистрации: в летний период с 04:30 до 22:00, в весенний, осенний и зимний период - с 06:00 до 20:00.

Напомним, в течение июня 2018 подразделения Объединенных сил обнаружили 88 фактов нарушения порядка перемещения товаров.