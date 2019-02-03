На Донбасі затримали чоловіка, який намагався вступити на "службу" до бойовиків

Як повідомили у прес-центрі, учора, 2 лютого, особовим складом спостережних постів однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил, що обороняється на Світлодарському напрямку, було помічено невстановлену особу в тилу своїх позицій.

"На встановлені сигнали розпізнавання особа не реагувала, особовим складом СП було здійснено затримання. Затриманим виявився громадянин України П. 1977 р.н., раніше двічі судимий, з загальним терміном відбуття покарання понад 15 років", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі додали, що, за словами опитаного, "в грудні 2018 р. через соціальну мережу “Одноклассникиˮ з ним зв'язалася його однокласниця, громадянка Ш., яка переконала затриманого проходити військову службу в одному з підрозділів російсько-окупаційних військ, мотивуючи грошовим забезпеченням у розмірі 20000 рос. рублів".

Після отримання згоди від затриманого, громадянка Ш. запропонувала перетнути лінію зіткнення та вказала місце, де його будуть очікувати бойовики, повідомили в ООС.

Наразі, за інформацією прес-центру, затриманого передано співробітникам правоохоронних органів для проведення слідства та визначення міри покарання.

Нагадаємо, за тиждень на КПВВ виявлено три паспорти, видані окупаційною адміністрацією РФ.