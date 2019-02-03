На Донбассе задержали мужчину, который пытался поступить на "службу" к боевикам
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинские военные задержали жителя Донецкой области, который пытался поступить на "службу" к боевикам, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Как сообщили в пресс-центре, вчера, 2 февраля, личным составом наблюдательных постов одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил обороняющегося на Светлодарск направлении, было замечено неустановленное лицо в тылу своих позиций.
“На установленные сигналы распознавания лицо не реагировало, личным составом было осуществлено задержание. Задержанным оказался гражданин Украины П. 1977 г.р., ранее дважды судимый, с общим сроком отбывания наказания свыше 15 лет”, — говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что, по словам допрошенного, “в декабре 2018 года через социальную сеть” Одноклассникиˮ с ним связалась его одноклассница, гражданка Ш., которая убедила задержанного проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск, мотивируя денежным обеспечением в размере 20000 рос. рублей".
После получения согласия от задержанного, гражданка Ш. предложила пересечь линию соприкосновения и указала место, где его будут ожидать боевики, сообщили в ООС.
В данный момент, по информации пресс-центра, задержанного передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения следствия и определения меры наказания.
Напомним, за неделю на КПВВ обнаружены три паспорта, выданные оккупационной администрацией РФ.