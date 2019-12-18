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На Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли, є поранений

На Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано три ворожих обстрілів. В результаті один український військовий був поранений. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Від початку поточної доби, 18 грудня, станом на 12:00, бойовики тричі порушили режим припинення вогню, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння… Внаслідок ворожого прицільного вогню отримав поранення один наш герой. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя", - сказав Гуцуляк.

За його словами, з 6:50 бойові дії тривали протягом півгодини в районі Новолуганського. Бойовики відкрили вогонь з напрямку від Доломітного.

"З 7:30, протягом півтори години, бойовики вели прицільний обстріл наших оборонців населеного пункту Березове. З 10:30, протягом 20 хвилин, противник вів щільний вогонь з напрямку від населеного пункту Заїченко по нашим захисникам Водяного", - розповів Гуцуляк.

Нагадаємо, стало відомо ім'я загиблого в зоні ООС військовослужбовця.

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