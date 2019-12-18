На Донбассе зафиксировано три вражеских обстрелов, есть раненый

"С начала текущих суток, 18 декабря, по состоянию на 12:00, боевики трижды нарушили режим прекращения огня, применяя гранатометы различных систем и стрелковое вооружение... В результате вражеского прицельного огня получил ранения один наш герой. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь", - сказал Гуцуляк.

По его словам, с 6:50 боевые действия продолжались в течение получаса в районе Новолуганского. Боевики открыли огонь по направлению от Доломитного.

"С 7:30, в течение полутора часов, боевики вели прицельный обстрел наших защитников населенного пункта Березовое. С 10:30, в течение 20 минут, противник вел плотный огонь по направлению от населенного пункта Заиченко по нашим защитникам Водяного", - рассказал Гуцуляк.

Напомним, стало известно имя погибшего в зоне ООС военнослужащего.