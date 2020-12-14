На Донбасі зафіксовано дев’ять обстрілів за добу — ООС

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ ворог тричі відкривав неприцільний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне. Вранці окупанти застосували міномети 82-го калібру, а у вечірній час — гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому ж напрямку, але вже біля Катеринівки, противник провокував наших воїнів зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що недалеко від населеного пункту Водяне, що біля Донецька, українських військових обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Водяного, що на приморському напрямку, — з гранатометів різних систем.

“В районі населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь в напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає”, — повідомили в штабі ООС.

Додається, що від початку поточної доби, 14 грудня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій не зафіксовано.