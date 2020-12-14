На Донбассе зафиксировано девять обстрелов за сутки — ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Пивденное. Утром оккупанты применили минометы 82-го калибра, а в вечернее время — гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении, но уже у Катериновки, противник провоцировал наших воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, украинских военных обстреляли из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Водяного, что на приморском направлении, — из гранатометов различных систем.
“В районе населенного пункта Гнутово враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет”, - сообщили в штабе ООС.
Добавляется, что с начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций не зафиксировано.