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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 67853 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90123 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114012 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149216 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197994 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194533 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 281474 просмотра

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На Донбассе зафиксировано девять обстрелов за сутки — ООС

На Донбассе зафиксировано девять обстрелов за сутки — ООС

Киев  •  УНН

 • 10309 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Пивденное. Утром оккупанты применили минометы 82-го калибра, а в вечернее время — гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На этом же направлении, но уже у Катериновки, противник провоцировал наших воинов из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, украинских военных обстреляли из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Водяного, что на приморском направлении, — из гранатометов различных систем.

“В районе населенного пункта Гнутово враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет”, - сообщили в штабе ООС.

Добавляется, что с начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций не зафиксировано.

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