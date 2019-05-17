На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли понад 300 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 320 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 30/60; „Мар’їнка“ — 30/80; „Новотроїцьке“ — 20/40; „Гнутове“ — 40/20”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, за минулу добу пасажиро-транспортний потік характеризувався збільшенням порівняно з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 47,5 тисячі осіб та 5,3 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 3 вантажівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста.