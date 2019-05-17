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6 марта, 19:19 • 137851 просмотра

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На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 300 автомобилей

На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 300 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 13032 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 320 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 30/80; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 40/20", - говорится в сообщении.

Отмечается, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток характеризовался увеличением по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 47,5 тысячи человек и 5,3 тысячи транспортных средств.

Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Напомним, из-за КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 3 грузовика от Международного комитета Красного Креста.

Украинские Национальные Новости

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