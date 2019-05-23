На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли понад 250 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 255 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/40; „Мар’їнка“ — 0/75; „Новотроїцьке“ — 20/40; „Гнутове“ — 30/30”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, за минулу добу, у порівнянні з минулою, пасажиро-транспортний потік дещо зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 41,1 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, на Донеччині прикордонники налагодили схему отримання грошей від перевізників, які перетинали КПВВ “Новотроїцьке”.