На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 250 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 255 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/75; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 30/30", - говорится в сообщении.
Отмечается, за минувшие сутки, по сравнению с прошлыми, пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился. В общем через КПВВ последовало 41,1 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, в Донецкой области пограничники наладили схему получения денег от перевозчиков, которые пересекали КПВВ "Новотроицкое".