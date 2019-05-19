На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли майже 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 190 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/40; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 10/40; "Гнутове" – 10/10”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу зафіксовано незначне зменшення загального пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою. Всього через КПВВ прослідувало 39,6 тис. осіб та 4,9 тис. транспортних засобів.
Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, на окупований Донбас заїхали 3 вантажівки із гуманітаркою від Червоного Хреста.