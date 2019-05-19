На Донбассе в очередях на КПВВ застряли почти 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 190 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 20/40; "Марьинка"- 0/60; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано незначительное уменьшение общего пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками. Всего через КПВВ последовало 39,6 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, в оккупированный Донбасс заехали 3 грузовика с гуманитаркой от Красного Креста.