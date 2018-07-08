На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли більше 200 авто

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 25/20; „Мар’їнка“ — 10/50; „Новотроїцьке“ — 30/40; „Гнутове“ — 10/20”, — сказано у повідомленні.

Загалом минулої доби спостерігалось незначне збільшення пасажиро-транспортного потоку, оскільки через контрольні пункти прослідувало 36,6 тисячі осіб та 5,4 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7410 осіб та 920 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8905 осіб та 1780 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 8290 осіб та 1620 транспортних засобів; “Гнутове” — 3430 осіб та 1070 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 8540 осіб".

Усі КПВВ працюють у штатному режимі.

Як повідомляв УНН, жінка намагалася перенести на окуповану території Донбасу 48 коробок з товарами на 1,7 млн гривень.