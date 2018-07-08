На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 200 авто

“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 25/20; „Марьинка“ — 10/50; „Новотроицкое“ — 30/40; „Гнутово“ — 10/20”, — говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки наблюдалось незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока, поскольку через контрольные пункты последовало 36,6 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств: “Майорское” — 7410 человек и 920 транспортных средств; “Марьинка” — 8905 человек и 1780 транспортных средств; “Новотроицкое” — 8290 человек и 1620 транспортных средств; “Гнутово” — 3430 человек и 1070 транспортных средств; “Станица Луганская” — 8540 человек".

Все КПВВ работают в штатном режиме.

Как сообщал УНН, женщина пыталась перенести на оккупированную территории Донбасса 48 коробок с товарами на 1,7 млн гривен.