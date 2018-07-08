На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 200 авто

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52724 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106038 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127490 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134832 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170621 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153908 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141545 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182368 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 200 авто

На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 200 авто

Киев  •  УНН

 • 10865 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Сегодня утром в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда собрались 205 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 25/20; „Марьинка“ — 10/50; „Новотроицкое“ — 30/40; „Гнутово“ — 10/20”, — говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки наблюдалось незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока, поскольку через контрольные пункты последовало 36,6 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств: “Майорское” — 7410 человек и 920 транспортных средств; “Марьинка” — 8905 человек и 1780 транспортных средств; “Новотроицкое” — 8290 человек и 1620 транспортных средств; “Гнутово” — 3430 человек и 1070 транспортных средств; “Станица Луганская” — 8540 человек".

Все КПВВ работают в штатном режиме.

Как сообщал УНН, женщина пыталась перенести на оккупированную территории Донбасса 48 коробок с товарами на 1,7 млн гривен.

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