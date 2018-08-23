На Донбасі триває повномасштабна російсько-українська війна – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Лише згодом стало зрозуміло, що у 2014 році на Донбасі стався не заколот сепаратистів, а чергова повномасштабна російсько-українська війна. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на урочистостях до Дня державного прапора у Дніпрі, передає кореспондент УНН.
“Багато хто з нас розглядав ситуацію (на Донбасі у 2014 — ред.) як заколот сепаратистів. Так, штучний — для цього не було ніяких приводів, так, організований з Москви, нею профінансований, озброєний з „Росвоєнторгу“, але все ж таки заколот. Лише згодом стало зрозуміло, що це ніякий не заколот — це чергова, повномасштабна російсько-українська війна”, — підкреслив П.Порошенко.
Крім того, за словами Президента, в 2014 році українська армія перебувала у катастрофічному стані.
“Багато з нас весною 2014 року не усвідомлював реальної глибини тієї катастрофи. Тієї катастрофи, яка сталася ще до війни, — українське військо, українську армію знищували, роззброїли, роздягали, розікрали”, — резюмував П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко попросив вибачення за обіцянку, що АТО триватиме години, яку не виповнив.