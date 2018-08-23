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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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На Донбассе идет полномасштабная российско-украинская война - Президент

Киев • УНН

 • 16593 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Лишь впоследствии стало понятно, что в 2014 году в Донбассе произошел не мятеж сепаратистов, а очередная полномасштабная российско-украинская война. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко на торжествах ко Дню государственного флага в Днепре, передает корреспондент УНН.

На Донбассе идет полномасштабная российско-украинская война - Президент

"Многие из нас рассматривали ситуацию (на Донбассе в 2014 - ред.) как мятеж сепаратистов. Да, искусственный - для этого не было никаких поводов, да, организованный из Москвы, ею профинансированный, вооруженный с "Росвоенторга", но все же мятеж. Лишь впоследствии стало понятно, что это никакой не мятеж - это очередная, полномасштабная российско-украинская война", - подчеркнул П.Порошенко.

Кроме того, по словам Президента, в 2014 году украинская армия находилась в катастрофическом состоянии.

"Многие из нас весной 2014 года не осознавали реальной глубины той катастрофы. Той катастрофы, которая произошла еще до войны, - украинское войско, украинскую армию уничтожали, разоружили, раздевали, разворовали", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко извинился за обещание, что АТО продлится часы, которое не исполнил.

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