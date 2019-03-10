На Донбасі сьогодні "тихо" - без обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Протягом доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі додали, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників.
Нагадаємо, 9 березня російські бойовики тричі порушили режим припинення вогню, два рази застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Противник обстрілював позиції наших військ із мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї.