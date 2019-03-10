На Донбассе сегодня "тихо" - без обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В течение суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.
Напомним, 9 марта российские боевики трижды нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции наших войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.