На Донбасі снайперським вогнем поранили українського військового

"Сьогодні, о 10:46 у районі населеного пункту Луганське (Світлодарськ) внаслідок вогню снайпера отримав поранення один український військовослужбовець", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі він знаходиться у лікувальному закладі, його стан стабільний.

"Дії щодо ситуації:

1. Через координаційний механізм заведено "режим тиші".

2. Направлено письмове повідомлення до СММ ОБСЄ.

3. Спостережна група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна готує письмову ноту до СММ ОБСЄ через нічний обстріл бойовиками Водяного, що поблизу Маріуполя.