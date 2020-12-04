На Донбасі снайперським вогнем поранили українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вранці на Донбасі ворожий снайпер поранив українського військового, він перебуває у лікарні. Про це повідомили в Українській делегації у ТКГ - відповідну заяву опубліковано на офіційному каналі у Telegram, інформує УНН.
"Сьогодні, о 10:46 у районі населеного пункту Луганське (Світлодарськ) внаслідок вогню снайпера отримав поранення один український військовослужбовець", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі він знаходиться у лікувальному закладі, його стан стабільний.
"Дії щодо ситуації:
1. Через координаційний механізм заведено "режим тиші".
2. Направлено письмове повідомлення до СММ ОБСЄ.
3. Спостережна група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна готує письмову ноту до СММ ОБСЄ через нічний обстріл бойовиками Водяного, що поблизу Маріуполя.