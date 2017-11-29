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На Донбасі підтоплено близько 36 шахт - експерт

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На даний момент на Донбасі підтоплено приблизно 36 шахт. Про це під час презентації результатів екологічної оцінки на сході України та пріоритетів відновлення довкілля регіону заявив перший заступник ДП "Східноукраїнський екологічний інститут" Дмитро Аверін, передає кореспондент УНН.

"Зараз біля 36 шахт підтоплено. Це відбувається через порушення інфраструктури, перебої в електропостачанні тощо. Деякі з цих шахт є небезпечними, так як в них зберігались небезпечні речовини. Підтоплення шахт може впливати на стан підземних вод в Донецькій і Луганській області і не тільки в них. Наслідком може стати просідання ґрунту", - заявив Аверін.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак також заявив про небезпеку затоплення шахт на непідконтрольній території.

"Шахти на непідконтрольній території напряму зв'язані з шахтами на підконтрольній території", - заявив Гримчак.

Нагадаємо, станом на зараз немає точної інформації про стан довкілля на Донбасі, але очевидно, що екологічні ризики дуже високі.

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