На Донбасі підтоплено близько 36 шахт - експерт

"Зараз біля 36 шахт підтоплено. Це відбувається через порушення інфраструктури, перебої в електропостачанні тощо. Деякі з цих шахт є небезпечними, так як в них зберігались небезпечні речовини. Підтоплення шахт може впливати на стан підземних вод в Донецькій і Луганській області і не тільки в них. Наслідком може стати просідання ґрунту", - заявив Аверін.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак також заявив про небезпеку затоплення шахт на непідконтрольній території.

"Шахти на непідконтрольній території напряму зв'язані з шахтами на підконтрольній території", - заявив Гримчак.

Нагадаємо, станом на зараз немає точної інформації про стан довкілля на Донбасі, але очевидно, що екологічні ризики дуже високі.