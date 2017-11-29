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На Донбассе подтоплено около 36 шахт - эксперт

На Донбассе подтоплено около 36 шахт - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. На данный момент на Донбассе подтоплено примерно 36 шахт. Об этом во время презентации результатов экологической оценки на востоке Украины и приоритетов восстановления окружающей среды региона заявил первый заместитель ГП "Восточно-экологический институт" Дмитрий Аверин, передает корреспондент УНН.

"Сейчас около 36 шахт подтоплено. Это происходит из-за нарушения инфраструктуры, перебои в электроснабжении и тому подобное. Некоторые из этих шахт опасны, так как в них хранились опасные вещества. Подтопление шахт может влиять на состояние подземных вод в Донецкой и Луганской области и не только в них. Следствием может стать проседание почвы", - заявил Аверин.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак также заявил об опасности затопления шахт на неподконтрольной территории.

"Шахты на неподконтрольной территории напрямую связаны с шахтами на подконтрольной территории", - заявил Грымчак.

Напомним, на сейчас нет точной информации о состоянии окружающей среды на Донбассе, но очевидно, что экологические риски очень высоки.

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