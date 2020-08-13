На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув розвідник

“Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил. Обставини та причини смерті з’ясовуються представниками Національної поліції України та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України”, — йдеться в повідомленні.

Командування Об’єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким померлого захисника України.

Як повідомляв УНН, за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Проте, як зазначається у ранковому зведенні штабу ООС, “12 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано”.



