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На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув розвідник

На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув розвідник

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю загинув український військовий розвідник. Про це інформує пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Північ”, передає УНН.

“Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил. Обставини та причини смерті з’ясовуються представниками Національної поліції України та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України”, — йдеться в повідомленні.

Командування Об’єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким померлого захисника України.

Як повідомляв УНН, за минулу добу українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Проте, як зазначається у ранковому зведенні штабу ООС, “12 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано”.

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