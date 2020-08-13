На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб разведчик
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военный разведчик. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север", передает УНН.
"С сожалением сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, скончался военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил. Обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины", - говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким умершего защитника Украины.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки украинские военнослужащие задокументировали 4 вражеских нарушения оглашенного режима прекращения огня. Однако, как отмечается в утренней сводке штаба ООС, "12 августа на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано".