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На Донбасі пенсію отримували "мертві душі": ділки в місяць "заробляли" на схемі майже пів мільйона

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Чоловік із Костянтинівки на Донеччині разом зі своїми спільниками підробляв документи та отримував пенсії, які належали жителям тимчасово окупованої території або померлим. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МВС.

На Донбасі пенсію отримували "мертві душі": ділки в місяць "заробляли" на схемі майже пів мільйона

Деталі

За даними розслідування, 41-річний житель Костянтинівки, змовившись з посадовими особами Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Управління соціального захисту населення, Фонду соціального страхування та філії одного з банків, незаконно отримував соціальні виплати на осіб з тимчасово окупованих територій або на померлих громадян.

Інформацію щодо потерпілих, переважно шахтарів, фігурант отримував від своїх спільників на тимчасово окупованій території. Далі зловмисник підробляв доручення та інші документи померлих для отримання їхніх пенсій та віддавав їх своїм спільникам в органи соцзахисту.

Правоохоронці встановили, що злочинна схема діяла понад рік. Щомісяця фігуранти привласнювали приблизно 400 тис. грн.

Загалом унаслідок протиправної діяльності зловмисник та його спільники отримали гроші з державного бюджету, оформлені на 53 осіб, які надалі розподілили між усіма учасниками схеми.

Наразі встановлюють загальну суму завданих збитків.

Провели 11 обшуків в установах та за місцем проживання підозрюваних. Вилучили: 7 тис. доларів, 350 євро, 24 тис. грн, підроблені документи, електронні носії інформації, мобільні телефони, жорсткі диски та персональні комп’ютери з доказами протиправної діяльності, банківські картки, за якими здійснювалися виплати, та записи із "чорною" бухгалтерією.

За фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, скоєне у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує від п'яти до 12 років із конфіскацією майна.

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