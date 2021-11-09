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На Донбассе пенсию получали "мертвые души": делки в месяц "зарабатывали" на схеме почти полмиллиона

Киев • УНН

 • 25519 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Мужчина из Константиновки в Донецкой области вместе со своими сообщниками подделывал документы и получал пенсии, которые принадлежали жителям временно оккупированной территории или умершим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.

На Донбассе пенсию получали "мертвые души": делки в месяц "зарабатывали" на схеме почти полмиллиона

Детали

По данным расследования, 41-летний житель Константиновки, сговорившись с должностными лицами Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, Управления социальной защиты населения, Фонда социального страхования и филиала одного из банков, незаконно получал социальные выплаты на людей с временно оккупированных территорий или на умерших граждан.

Информацию о пострадавших, в основном шахтеров, фигурант получал от своих сообщников на временно оккупированной территории. Далее злоумышленник подделывал поручения и другие документы умерших для получения их пенсий и отдавал их своим сообщникам в органы соцзащиты.

Правоохранители установили, что преступная схема действовала более года. Ежемесячно фигуранты присваивали примерно 400 тыс. грн.

В целом вследствие противоправной деятельности злоумышленник и его сообщники получили деньги из государственного бюджета, оформленные на 53 человек, которые в дальнейшем распределили между всеми участниками схемы.

Сейчас устанавливают общую сумму нанесенного ущерба.

Провели 11 обысков в учреждениях и по месту жительства подозреваемых. Изъяли: 7 тыс. долларов, 350 евро, 24 тыс. грн, поддельные документы, электронные носители информации, мобильные телефоны, жесткие диски и персональные компьютеры с доказательствами противоправной деятельности, банковские карточки, по которым осуществлялись выплаты, и записи с "черной" бухгалтерией.

По факту возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо подложного документа) ч. 3 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

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