На Донбасі окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із важкого озброєння. Про це у мережі Facebook повідомили у прес-службі ООС, передає УНН.
Як розповіли у ООС, усі обстріли відбулись на Маріупольському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Павлопіль, Лебединське та Широкине. Біля Лебединського ворог обстріляв наших захисників із мінометів калібром 82 мм.
Внаслідок ворожого вогню військовослужбовці Об’єднаних сил не постраждали. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ,важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил протягом минулої доби немає.