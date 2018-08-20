На Донбассе оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Об этом в сети Facebook сообщили в пресс-службе ООС, передает УНН.
Как рассказали в ООС, все обстрелы состоялись на Мариупольском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Широкино. У Лебединского враг обстрелял наших защитников с минометов калибром 82 мм.
Вследствие вражеского огня военнослужащие Объединенных сил не пострадали. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил за прошедшие сутки нет.