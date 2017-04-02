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На Донбасі не може бути загальної амністії - Ю.Луценко

На Донбасі не може бути загальної амністії - Ю.Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає, що на окупованому Донбасі не може бути загальної амністії. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, передає УНН.

Коментуючи один з пунктів мінських угод, який передбачає амністію бойовикам, які брали участь в конфлікті на Донбасі, Ю.Луценко заявив, що кожний випадок розглядатимуть окремо.

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"В Україні амністія може бути надана тільки в індивідуальному порядку. Згідно з українським законодавством, вбивства, тортури, зґвалтування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та викрадення не передбачають амністії. Якщо цей пункт мінських угод повинен бути реалізований, ми будемо розглядати запити кожної людини, яка хоче бути амністована. Якщо суд визначить, що людина не скоювала перелічені дії, вона може бути помилувана", - пояснив Ю.Луценко.

Крім того, Ю.Луценко зазначив, що якщо 10 тис. російських військових покинуть Донбас і "дозволять нам жити в мирі", залишиться питання, що робити з рештою 40 тис. українських сепаратистів.

"Там (на Донбасі, - ред.) не може бути загальної амністії. Я як генеральний прокурор можу діяти тільки в рамках українського законодавства. Ці 40 тис. бойовиків повинні відмовитися від своєї зброї і подати індивідуальну заявку на амністію. Вони повинні визнати свою провину і просити про помилування. Тоді ми будемо розглядати в кожному конкретному випадку, чи є серйозні злочини, які роблять амністію неможливою", - заявив Ю.Луценко.

Він також зазначив, що більшість бойовиків після розслідування можуть отримати амністію, разом з тим, для тих, хто брав участь у бойових діях, оточував себе вбивцями, амністія неможлива.

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