На Донбассе не может быть всеобщей амнистии - Ю.Луценко

Комментируя один из пунктов минских соглашений, предусматривающий амнистию боевикам, которые участвовали в конфликте на Донбассе, Ю.Луценко заявил, что каждый случай будет рассматриваться отдельно.

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"В Украине амнистия может быть предоставлена ​​только в индивидуальном порядке. Согласно украинскому законодательству, убийства, пытки, изнасилования, нанесение тяжких телесных повреждений не предусматривают амнистии. Если этот пункт минских соглашений должен быть реализован, мы будем рассматривать запросы каждого человека, который хочет быть амнистирован. Если суд определит, что человек не совершал перечисленные действий, он может быть помилован", - пояснил Ю.Луценко.

Кроме того, Ю.Луценко отметил, что если 10 тыс. российских военных покинут Донбасс и "позволят нам жить в мире", останется вопрос, что делать с остальными 40 тыс. украинскими сепаратистами.

"Там (на Донбассе, - ред.) не может быть всеобщей амнистии. Я как генеральный прокурор могу действовать только в рамках украинского законодательства. Эти 40 тыс. боевиков должны отказаться от своего оружия и подать индивидуальную заявку на амнистию. Они должны признать свою вину и просить о помиловании. Тогда мы будем рассматривать в каждом конкретном случае, есть ли серьезные преступления, которые делают амнистию невозможной", - заявил Ю.Луценко.

Он также отметил, что большинство боевиков после расследования могут получить амнистию, вместе с тем, для тех, кто участвовал в боевых действиях, окружал себя убийцами, амнистия невозможна.