На Донбасі на невідомому пристрої підірвалися двоє військових, один загинув

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сьогодні на Донеччині внаслідок відхилення від маршруту слідування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Один з військовослужбовців загинув, інший отримав поранення. Про це йдеться у повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід", передає УНН.

"Сьогодні, 13 серпня, на Донеччині внаслідок відхилення від маршруту слідування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Один з них загинув, інший отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Командування об'єднаних сил та командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

"Пораненого воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Обставини трагедії з’ясовуються", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю загинув український військовий розвідник.

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