На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались двое военных, один погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из военнослужащих погиб, другой получил ранения. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток", передает УНН.
"Сегодня, 13 августа, в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения", - говорится в сообщении.
Командование объединенных сил и командования оперативно-тактической группировки "Восток" выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.
"Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военный разведчик.