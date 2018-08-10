На Донбасі бойовики з російського Кавказу залякують місцевих жителів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У з’єднаннях і частинах так званих 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ зростає кількість проблем, пов’язаних з етнічним складом окупаційних підрозділів. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Військовослужбовці 1-ї окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1-го армійського корпусу ЗС РФ, етнічні представники Північно-Кавказького регіону Росії, перебуваючи на передових позиціях, надають командуванню неправдиву інформацію про обстріли з боку Об’єднаних сил. При цьому — часто вимагають застосовувати артилерійські підрозділи нібито для їх прикриття, чим викликають роздратованість артилеристів, які змушені перебувати у постійній бойовій готовності”, — повідомив речник.
Крім того, за його словами, збільшилась кількість випадків скоєння зазначеною категорією російських військовослужбовців правопорушень під час перебування у громадських місцях.
"Так, шляхом погроз та залякування вони змушують місцевих торговців продавати їм товари за значно заниженими цінами, або взагалі відмовляються платити, у тому числі за проїзд у приватному транспорті. Місцеві так звані “правоохоронні органи”, у більшості випадків, взагалі на реагують на скарги потерпілих, щоб не псувати стосунки з російським окупаційним командуванням", — зазначив Мотузяник.
Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі побили і закопали живцем свого колегу.