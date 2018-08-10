На Донбассе боевики из российского Кавказа запугивают местных жителей - разведка

"Военнослужащие 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1-го армейского корпуса ВС РФ, этнические представители Северо-Кавказского региона России, находясь на передовых позициях, оказывают командованию ложную информацию об обстреле со стороны Объединенных сил. При этом - часто требуют применять артиллерийские подразделения якобы для их прикрытия, чем вызывают раздражение артиллеристов, которые вынуждены находиться в постоянной боевой готовности", - сообщил пресс-секретарь.

Кроме того, по его словам, увеличилось количество случаев совершения указанной категорией российских военнослужащих правонарушений во время пребывания в общественных местах.

"Да, путем угроз и запугивания они заставляют местных торговцев продавать им товары по значительно заниженным ценам, или вообще отказываются платить, в том числе за проезд в частном транспорте. Местные так называемые "правоохранительные органы", в большинстве случаев, вообще на реагируют на жалобы пострадавших, чтобы не портить отношения с российским оккупационным командованием", - отметил Мотузяник.

Как сообщал УНН, боевики на Донбассе избили и закопали живьем своего коллегу.