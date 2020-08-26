На Донбасі блокували діяльність мережі, яку координувало "міністерство інформації ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Служба безпеки України в районі проведення операції Об’єднаних сил блокувала діяльність ворожої мережі пропагандистів, яку координувало "міністерство інформації ДНР", передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
"У районі проведення операції Об'єднаних сил кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів, яку координувало так зване міністерство інформації "ДНР", - повідомили у пресслужбі.
За даними СБУ, до групи входило п’ять мешканців Маріуполя. За вказівками кураторів вони систематично "розміщували деструктивні матеріали на сторінках у російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу у місцевих спільнотах із понад 150 тисячами користувачів".
"Пропагандисти виправдовували російську агресію проти нашої країни, популяризували терористичні організації "Л/ДНР" та відокремлення південно-східних областей від України. Крім того, зловмисники закликали до масових заворушень та акцій непокори. Наразі діяльність мережі блоковано. Правоохоронці проводять заходи із встановлення та затримання їхніх спільників", - повідомляють у Службі безпеки.
Як повідомляв УНН, в неділю у Києві на станції метро "Майдан Незалежності" затримали учасника незаконних збройних формувань.