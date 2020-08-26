На Донбасі блокували діяльність мережі, яку координувало "міністерство інформації ДНР"

"У районі проведення операції Об'єднаних сил кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів, яку координувало так зване міністерство інформації "ДНР", - повідомили у пресслужбі.



За даними СБУ, до групи входило п’ять мешканців Маріуполя. За вказівками кураторів вони систематично "розміщували деструктивні матеріали на сторінках у російських соцмережах, а також публікували заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу у місцевих спільнотах із понад 150 тисячами користувачів".



"Пропагандисти виправдовували російську агресію проти нашої країни, популяризували терористичні організації "Л/ДНР" та відокремлення південно-східних областей від України. Крім того, зловмисники закликали до масових заворушень та акцій непокори. Наразі діяльність мережі блоковано. Правоохоронці проводять заходи із встановлення та затримання їхніх спільників", - повідомляють у Службі безпеки.



Як повідомляв УНН, в неділю у Києві на станції метро "Майдан Незалежності" затримали учасника незаконних збройних формувань.



